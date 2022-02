Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Norden (ots)

Ein Sechsjähriger wurde am Mittwoch, gegen 13.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Bockumer Weg leicht verletzt. Der Junge sprang an der Bushaltestelle Thorner Straße aus einem stehenden Linienbus auf den Geh-/Radweg. Ein 17-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr zur gleichen den Geh-/Radweg und konnte einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern. Das Kind wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden. (ag)

