Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der PSt. Alsfeld

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Pkw-Fahrer - B 254, Alsfeld - Altenburg

Am Mittwoch, 14.09.2022, um 13:30 Uhr, befuhr ein 56 jähriger Pkw-Führer die B 254 aus Richtung Alsfeld; Kreuzung B 254/ B 62 kommend in Richtung Altenburg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Pkw ins Schleudern, überfuhr die Gegenfahrbahn, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Pkw-Führer wurde durch den Aufprall im Fahrzeug eingeklemmt, konnte aber durch die Feuerwehr Alsfeld geborgen und schließlich medizinisch versorgt werden. Der verletzte Pkw-Führer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit 2 verletzten Pkw-Fahrern - Alsfeld, Hersfelder Straße/ Kolpingstraße

Am Mittwoch, 14.09.2022, um 13:42 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Führer die Hersfelder Straße aus Richtung Schellengasse kommend stadteinwärts. In Höhe der Kolpingstraße wollte der Fahrzeugführer nach links abbiegen und übersah dabei die entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 46 jährige Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

(Berichterstatter: PHK Tometzki - PSt. Alsfeld)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell