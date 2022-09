Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude

Diebstahl von Autoreifen - Vier Tatverdächtige festgenommen

Fulda (ots)

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (13.09.) in ein Bürogebäude in der Dingelstedtstraße ein. Die Täter warfen mehrere Scheiben verschiedener Büros ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen ein Handy im Wert von 500 Euro und verursachten 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Neuhof. Nach einem Diebstahl von Autoreifen am Dienstag (13.09.) in der Straße "Am Klößberg" im Ortsteil Giesel nahmen Beamte der Polizei Fulda am Dienstagnachmittag vier Tatverdächtige fest.

Eine Zeugin beobachtete gegen 16.45 Uhr, wie Jugendliche mehrere Autoreifen aus einem Carport stahlen und informierte den Eigentümer. Dieser fand die Reifen kurze Zeit später neben der Zufahrt zum Festplatz und traf in unmittelbarer Nähe zwei verdächtige Personen an. Als kurz darauf eine dritte Person dazu stieß, kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zum Streit, wobei zwei Männer dem Gieseler mit Messern in den Händen gegenüberstanden. Dieser brachte sich in Sicherheit und informierte die Polizei. Die drei verdächtigen Personen ergriffen die Flucht. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte der Polizei Fulda kurze Zeit später drei Tatverdächtige im Alter zwischen 15 und 16 Jahren, auf die die entsprechenden Personenbeschreibungen passten sowie eine weitere 15-jährige Person, fest.

Alle Vier wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Ob sie mit dem Diebstahl in Verbindung stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen klären.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

