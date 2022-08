Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und PKW

Mönchengladbach-Wickrath, 04.08.2022, 14:08 Uhr, Beckrather Straße (ots)

Gegen 14:00 Uhr kam es auf der Beckrather Straße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem PKW. Hierbei wurden der Motorradfahrer und die Fahrerin des PKW verletzt. Direkt nach dem Unfall eilten mehrere Passanten herbei und leisteten vorbildlich Erste Hilfe. Der ersteintreffende Rettungswagen versorgte zunächst die Patienten und forderte umgehend weitere Rettungsmittel nach, unter anderem den Rettungshubschrauber Christoph Europa 1. Die Rettungskräfte zeigten sich beeindruckt von der guten Arbeit der Ersthelfer. Ein RTW kollidierte kurz vor der Einsatzstelle mit einem am Unfallgeschehen unbeteiligten PKW. Der Rettungswagen konnte den Einsatz fortsetzen und übernahm im Anschluss die Versorgung des schwerverletzten Motorradfahrers. Die Fahrerin des PKW wurde vorsorglich zur Kontrolle mit einem weiteren RTW in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Der Motorradfahrer wurde nach der Versorgung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen zum Parkplatz eines Modegeschäftes transportiert, wo inzwischen der Rettungshubschrauber gelandet war. Mit diesem wurde der Patient zur weiteren Versorgung in die Uniklinik Aachen geflogen. Die verletzte PKW-Fahrerin wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein städtisches Krankenhaus transportiert. Die Angehörige des Motorradfahrers wurde durch einen angeforderten Notfallseelsorger betreut. Im Anschluss folgte die umfangreiche Unfallaufnahme, die Beckrather Straße wurde während der Rettungsarbeiten durch die Polizei gesperrt.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuerwache III (Rheydt), das Kleineinsatzfahrzeug aus dem Technik u. Logistikzentrum, vier Rettungswagen, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1, ein Notfallseelsorger und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell