FW-MG: Arbeitsunfall in Gewerbebetrieb

Mönchengladbach-Heyden, 04.08.2022, 11:48 Uhr, Gasstrasse (ots)

Heute Mittag, gegen 11:48 Uhr, wurde die Feuerwehr und der Rettungsdienst Mönchengladbach zu einem Arbeitsunfall in einem Gewerbebetrieb alarmiert. Ein Mitarbeiter war beim Be-und Entladen eines LKW mit einem elektrischen Hubwagen über eine Rampe mit dieser abgerutscht und unter dem Hubwagen eingeklemmt worden.

Der Patient wurde durch den eintreffenden Notarzt und die Rettungswagenbesatzung erstversorgt. Da sein Zustand stabil war, wurde eine schonende Rettung eingeleitet. Die Last wurde zunächst mit Rüstholz und Spanngurten stabilisiert, um ein weiteres Abrutschen zu verhindern. Parallel wurde der Feuerwehrkran in Stellung gebracht, um die Last anzuheben. Während des Anhebens wurde der Hubwagen mit drei hydraulischen Spreizern gesichert und mit Rüstholz unterbaut. Parallel dazu wurde eine Spezialtrage aus dem Technik- und Logistikzentrum angefordert, mit welcher der Patient nach der Befreiung zum RTW transportiert werden konnte. Anschließend wurde der Verletzte mit Notarztbegleitung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Die Kollegen des verletzten Mitarbeiters wurden durch einen Notfallseelsorger betreut.

Im Einsatz waren das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschfahrzeug des Bildungszentrums der Feuerwehr Mönchengladbach, der Feuerwehrkran, der Rüstwagen, ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Notfallseelsorger und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Stephan Müller

