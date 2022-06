POL-PPRP: Fundfahrrad

Ludwigshafen (ots) - Am Sonntag, 05.06.2022, in der Zeit zwischen 19.30 und 22.30 Uhr, parkte ein 26jähriger Mann aus Frankenthal seinen schwarzen Pkw, Marke VW, Typ: Golf Variant, Farbe: Schwarz, in Längsaufstellung zur Fahrbahn in der Dammstraße in Ludwigshafen, kurz nach der Einmündung der Otto-Stabel-Straße in Richtung Berliner Platz. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich ...

