Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl eines Kleinkraftrades (125er Motorroller)

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

In der Zeit von Samstag, 04.06.2022, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 05.06.2022, 09.00 Uhr, wurde das Kleinkraftrad eines 60jährigen Ludwigshafeners in der Gartenstadt durch unbekannte Täter entwendet. Bei dem Kleinkraftrad handelt es sich um einen 125ccm Motorroller der Marke Yamaha, Typ: XC 125 T, Farbe: Hellgrau mit schwarzem Helmfach. Der Motorroller stand zum genannten Zeitpunkt am Fahrbahnrand in der Niederfeldstraße in Ludwigshafen-Gartenstadt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

