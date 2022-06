POL-PPRP: Ludwigshafen - Auseinandersetzung vor Diskothek

Haßloch (ots) - "Jara bitte melde dich bei deinen Eltern, du kannst nach Hause!" so lautet der Appell der besorgten Eltern der in Haßloch/Pfalz wohnenden 17-jährige Jara V., welche seit Dienstag, den 08.02.2022, vermisst wird. Zuletzt gesehen wurde diese am 08.02.2022 gegen 08:45 Uhr im Bereich der Lindenstraße in Haßloch/Pfalz. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort ...

mehr