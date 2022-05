POL-CUX: Mehrere Fahrzeugführer ohne Führerschein unterwegs - Vielzahl an Verstößen bei einem Kleintransportergespann aus

Cuxhaven (ots) - Am Sonntag, den 22.05.2022, um 20.00 Uhr, ereignete sich in 27639 Wurster Nordseeküste/Ortsteil Dorum, dort in der Gröpelstraße, ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus. Einer von zwei Tätern versuchte, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus einzudringen. Der Täter wurde aber durch die Bewohner des Hauses bemerkt und gestört. Er lief daraufhin zu seinem auf der gegenüberliegenden ...

