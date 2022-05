Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Dreister Einbruchsversuch in Dorum

Cuxhaven (ots)

Am Sonntag, den 22.05.2022, um 20.00 Uhr, ereignete sich in 27639 Wurster Nordseeküste/Ortsteil Dorum, dort in der Gröpelstraße, ein versuchter Einbruch in ein Wohnhaus. Einer von zwei Tätern versuchte, durch ein auf Kipp stehendes Fenster in das Haus einzudringen. Der Täter wurde aber durch die Bewohner des Hauses bemerkt und gestört. Er lief daraufhin zu seinem auf der gegenüberliegenden Straßenseite parkenden Mittäter; mit einem Motorroller flüchteten beide.

Kurze Zeit später fuhren die beiden Täter mit ihrem hellfarbenen Roller mit überhöhter Geschwindigkeit erneut an dem Wohnhaus vorbei und entkamen unerkannt.

Die Polizei in Geestland bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 04743-9280 zu melden.

