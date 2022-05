Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Bad Bederkesa: Ungebetener Besuch

Cuxhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende, in der Zeit vom 21. bis in die Morgenstunden des 23.05.2022, brachen unbekannte Täter in die Geschäftsräume eines Automobilhandels im Handelspark in Geestland, Ortsteil Bad Bederkesa, ein. Sie entwendeten Elektronikgerätschaften sowie Werkzeuge.

Die Täter beschädigten darüber hinaus diverse zum Verkauf angebotenen Fahrzeuge. Der Schaden beläuft sich auf einen deutlichen fünfstelligen Betrag.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat Geestland, Tel. 04743-9280.

