Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen- Auf dem Dach: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Wermelskirchen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (31.08.) hörte ein Hausbesitzer in der Straße Am Kirchbaum gegen 02:45 Uhr ein Poltergeräusch auf seinem Dach. Beim Nachschauen hörte der Zeuge mehrfach die Worte "Hello" und "Help". Als der Hausbesitzer mit seiner Taschenlampe auf sein Dach leuchtete, sah er eine männliche Person und verständigte die Polizei. Der Tatverdächtige - ein 41-jähriger Slowake ohne festen Wohnsitz - wurde gefahrlos von der Feuerwehr Wermelskirchen mittels Drehleiter vom Dach geholt und im Anschluss aufgrund der Gesamtumstände von der Polizei vorläufig festgenommen.

Ersten Ermittlungen zufolge wurden mehrere Dachziegel vom Verbund gelöst und zur Seite gelegt. Zudem könnte es aufgrund der Spurenlage noch einen weiteren, flüchtigen Tatverdächtigen gegeben haben. Dies wird nun ermittelt. Ob der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt wird, soll im Laufe des Tages noch entschieden werden. (mw)

