Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots)

Ein 18-jähriger Ludwigshafener fuhr am Samstag, 04.06.2022 um 19:20 Uhr mit seinem Suzuki Swift auf der B44 stadteinwärts. Er wollte dann an der Ausfahrt Ludwigshafen-Rheingönheim abfahren. Vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit gelang es dem jungen Autofahrer nicht, die Rechtskurve zu nehmen. Er kam von der Straße ab, fuhr auf eine Grünfläche und kollidierte mit einer Leitplanke, so dass es zum auslösen der Airbags kam. Sowohl der Fahrer als auch der 18 Jahre alte Beifahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie klagten über Schmerzen im Brustbereich. Zur weiteren Abklärung wurden die beiden in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 18.000 EUR, der Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell