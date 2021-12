Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Brennendes Wohnmobil in der Nähe eines Wohnhauses

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Mittag (07.12.2021) kam es zum Brand eines Wohnmobils in Recklinghausen-Hochlarmark. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 13.56 Uhr zur Haraldstraße alarmiert. Noch während der Anfahrt der ersten Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache mehrten sich die Notrufe in der Leitstelle. Durch den ersteintreffenden RTW der Berufsfeuerwehr Herten wurde die Lage vor Ort bestätigt. Die Leitstelle erhöhte daraufhin die Alarmstufe und alarmierte weitere Kräfte.

Vor Ort stand ein Wohnmobil in Vollbrand. Durch den Brand hatte sich das Wohnmobil in Bewegung gesetzt und war auf ein Fahrzeug aufgefahren und in die unmittelbare Nähe eines Wohnhaus gerollt. Gebüsch stand bereits in Flammen.

Die Feuerwehr nahm zwei Löschrohre vor und löschte das Wohnmobil ab. Zur Kontrolle auf eingedrungenen Brandrauch wurden die Wohnungen des Mehrfamilienhaus kontrolliert.

Der Einsatz dauerte bis circa 16.00 Uhr an. Im Einsatz waren die Kräfte der hauptamtlichen Wachbereitschaft der Feuer- und Rettungswache und der ehrenamtliche Löschzug Süd. Zudem war ein RTW der Berufsfeuerwehr Herten vor Ort.

Zur Brandursache und Höhe eines eventuellen Schadens kann die Feuerwehr keine Aussage treffen.

Original-Content von: Feuerwehr Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell