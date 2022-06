Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Ludwigshafener Innenstadt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 05.06.2022, in der Zeit zwischen 19.30 und 22.30 Uhr, parkte ein 26jähriger Mann aus Frankenthal seinen schwarzen Pkw, Marke VW, Typ: Golf Variant, Farbe: Schwarz, in Längsaufstellung zur Fahrbahn in der Dammstraße in Ludwigshafen, kurz nach der Einmündung der Otto-Stabel-Straße in Richtung Berliner Platz. In diesem Zeitraum beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- / Ausparken, das geparkte Fahrzeug des Frankenthalers am hinteren linken Stoßfänger. Es entstanden Streifschäden an dem Stoßfänger in einer Höhe von 53 - 58 cm. Die Reparaturkosten werden auf 800 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 Kontakt aufzunehmen, Tel. 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell