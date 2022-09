Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Auffahrunfall

Kirchheim. Am Montag (12.09.), gegen 15.45 Uhr, befuhren ein 36-jähriger Mann aus Lettland mit einem Lkw, eine 37-jährige Frau aus Kirchheim mit einem VW T-Roc und eine 44-jährige Frau ebenfalls aus Kirchheim mit einem Opel Corsa die Straße am Stockäcker in Kirchheim. Der Lkw-Fahrer fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen zum Wenden rückwärts ohne auf den hinteren Verkehr zu achten. In Folge dessen kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Lkw und dem VW T-Roc. Durch den Schub, den dieser Zusammenstoß verursachte, wurde dann der VW auf den hinter ihm befindlichen Opel Corsa geschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Bad Hersfeld. Am Montag (12.09.), gegen 16.15 Uhr, bemerkte ein 35-jähriger Mann aus Bad Hersfeld, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug seinen silberfarbenen Ciroen Picasso angefahren hatte und ohne seiner Pflicht als Unfallverursacher nachzukommen davongefahren war. Der 35-jährige Hersfelder hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz neben der Hainstraße in Fahrtrichtung Innenstadt geparkt, als dieses beschädigt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de, entgegen.

Verkehrsunfallflucht im Seilerweg

Bad Hersfeld. In der Zeit zwischen Montag (12.09.), 10.30 Uhr und Dienstag (13.09.), 15.30 Uhr, hatte eine 18-jährige Frau aus Hauröden ihren silbernen VW Golf ordnungsgemäß auf einem öffentlichen Parkplatz im Seilerweg geparkt. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkam stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken den linken, hinteren Radlauf beschädigt hatte. Anschließend ist der Unfallverursacher weggefahren, ohne seiner Pflicht nachzugehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Motorradkontrollen der Polizei - Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Hersfeld-Rotenburg. Beamtinnen und Beamte der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg führten am Samstag (10.09.) mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei schwerpunktmäßig Motorradkontrollen im Landkreis Hersfeld-Rotenburg durch. Trotz des widrigen Wetters zog es eine Vielzahl an Motorradfahrerinnen und -fahrern auf die Straße. Bei den Kontrollstellen auf dem Parkplatz Cornberger Höhe und im Bereich von Ludwigsau-Mecklar stellten die Beamtinnen und Beamten vorrangig eine kleinere Anzahl an Ordnungswidrigkeiten fest.

Darüber hinaus fiel den Polizisten ein Motorradfahrer mit unzulässig manipulierter Auspuffanlage auf. Der Fahrzeugführer konnte diese vor Ort jedoch in einen ordnungsgemäßen Zustand bringen, sodass er seine Fahrt in die rund 100 Kilometer entfernte Heimat fortsetzten durfte. Anders bei zwei Fahrzeugführern von Kleinkrafträdern: Diesen musste die Weiterfahrt untersagt werden, da der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss bestand. In beiden Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Einer der Kleinkraftradfahrer war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Darüber hinaus führte dieser kleine Mengen verschiedener Betäubungsmittel mit sich, die von den Beamtinnen und Beamten sichergestellt wurden.

Die Fahrzeugführer müssen sich nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie in einem Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

PHK Eberhardt, Polizeistation Bad Hersfeld

49-Jähriger schwer verletzt

Niederaula. Am Mittwochmorgen (14.09.), gegen 7.50 Uhr, kam es auf der A 7 zwischen der Anschlussstelle Niederaula und dem Hattenbacher Dreieck zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor ein 49-jähriger Mann aus Friedrichsdorf aus bislang unklarer Ursache auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der silberne VW Passat überschlug sich, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 49-jährige Fahrzeugführer wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

Für die rund eineinhalb Stunden andauernden Bergungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden.

VB

Schutzplanke beschädigt

Herbstein. Am Dienstag (13.09.) wurde auf der Bundesstraße von Altenschlirf nach Herbstein eine Beschädigung an der Schutzplanke festgestellt. Offensichtlich befuhr ein Fahrzeugführer die Bundesstraße von Altenschlirf kommend in Richtung Herbstein, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen die dort befindliche Schutzplanke. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers könnte es sich um einen Traktor gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß

Lauterbach. Am Dienstag (13.09.), gegen 8.15 Uhr, befuhr eine 25-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem VW Caddy die Spessartstraße und wollte auf die Fuldaer Straße einbiegen. Beim Abbiegen übersah sie einen 63-jährigen Lkw-Fahrer, welcher mit seinem Lkw der Marke MAN, die Fuldaer Straße in Richtung Konrad-Adenauer-Platz befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall blieben beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.800 Euro.

Polizeistation Lauterbach

