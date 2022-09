POL-OH: Absage des heutigen Aktionstags Schwerverkehr in Kirchheim

Hünfeld (ots) - Am Dienstag gegen 20:35 Uhr kam es in der Bahnhofstraße Eiterfeld zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und drei beschädigten Fahrzeugen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein 49-Jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Hünfeld in der Bahnhofstraße Eiterfeld nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierter dieser mit einem in einer Parklücke geparkten Kleinwagen und ...

