POL-NB: Verkehrsunfall in Waren - Fahrzeugführerin schwerverletzt

Demmin (ots) - Am 10.07.2022 erhielten Beamte des Polizeireviers Demmin die Information über einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in 17111 Sanzkow. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 22.06.2022, 08:00 Uhr bis zum 10.07.2022, 15:00 Uhr widerrechtlich in das Einfamilienhaus ein. Aus diesem entwendeten die Unbekannten u.a. Bargeld im vierstelligen Bereich, eine ...

