Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Demmin (ots)

Am 10.07.2022 erhielten Beamte des Polizeireviers Demmin die Information über einen Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in 17111 Sanzkow.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand drangen bislang unbekannte Täter in der Zeit vom 22.06.2022, 08:00 Uhr bis zum 10.07.2022, 15:00 Uhr widerrechtlich in das Einfamilienhaus ein. Aus diesem entwendeten die Unbekannten u.a. Bargeld im vierstelligen Bereich, eine Schmuckschatulle samt Inhalt sowie einen Tresor.

Die entstandene Schadenshöhe kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau beziffert werden.

Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen und an die Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin zur Ermittlung übergeben.

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort im Einsatz.

Zeugen, die in dem Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Demmin unter 03998/2540 oder der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell