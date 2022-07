POL-NB: Unbekannte entwenden Kupferkabel

Neubrandenburg (ots) - In der Nacht des 07.07.2022 kam es zu einem Brand einer Uferböschung in Neubrandenburg. Gegen 02:15 Uhr teilte die Rettungsleitstelle des Landkreises der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Brand im Bereich der Schillerstraße in 17033 Neubrandenburg mit. Die Berufsfeuerwehr Neubrandenburg konnte die Ausdehnung der Flammen auf die in der Nähe befindlichen Bootsschuppen ...

