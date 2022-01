Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bad Eilsen - Versammlung im Zusammenhang mit den aktuellen Coronamaßnahmen

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 18.01.2022, gegen 17.00 Uhr fanden sich ca. 50 Personen am Rathaus in Bad Eilsen zu einem nicht angemeldeten Aufzug zusammen. Zuvor wurde in sozialen Netzwerken von Gegnern der aktuellen Corona-Maßnahmen zu einer "Versammlung im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen" aufgerufen.

Die Teilnehmenden setzten sich großteils ohne die erforderliche Mundnasenbedeckung in Richtung Bahnhofstraße in Bewegung, wo sie durch Polizeikräfte angehalten, als Versammlung deklariert und zum Aufsetzen der Maske aufgefordert wurden. Die Hälfte der Teilnehmenden kam der Aufforderung nach. Gegen 14 sich weiterhin weigernde Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weitere vereinzelte Versammlungsteilnehmende legten ärztliche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht vor. Insgesamt verhielten sich viele Teilnehmende unkooperativ, auch Fahrzeugverkehr musste aufgrund der Kontrollmaßnahmen abgeleitet werden.

Während der Versammlung kam es bei einer Versammlungsteilnehmerin zu Kreislaufbeschwerden. Sie wurde zunächst durch eine Sanitäterin der Polizei betreut und dann an den Rettungsdienst übergeben. Nach einer erneuten Durchsage der Polizei zum Tragen der Mundnasenbedeckung verließen viele Teilnehmende den Versammlungsort. Gegen 18.40 Uhr war die Aktion beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell