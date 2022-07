POL-DO: Zwei mutmaßliche Drogendealer in Dortmund-Lanstrop gestellt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0749 In einem mehrstündigen Einsatz gegen die Rauschgiftkriminalität nahm die Polizei am Mittwoch (6.7.2022) erneut den Park am Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund in den Blick. Erneut hielten sich dort auch der Polizei bereits bekannte Drogenhändler auf - sie sprachen Passanten an, um ...

mehr