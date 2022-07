Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei räumt Drogenversteck aus und ermittelt gegen mutmaßliche Rauschgifthändler

Dortmund (ots)

In einem mehrstündigen Einsatz gegen die Rauschgiftkriminalität nahm die Polizei am Mittwoch (6.7.2022) erneut den Park am Dietrich-Keuning-Haus in Dortmund in den Blick. Erneut hielten sich dort auch der Polizei bereits bekannte Drogenhändler auf - sie sprachen Passanten an, um ihnen Rauschgift anzubieten. Immer wieder beobachtet von Zivilkräften der Polizei.

Das führte erneut zu Identitäts-Feststellungen, Strafanzeigen und der Sicherstellung von Drogen. Sein Geschäft mit dem Verkauf von illegalen Betäubungsmitteln verdarb die Polizei einem Mann in einem frühen Stadium: Der Tatverdächtige legte im Keuning-Park, beobachtet von der Polizei, ein Drogen-Versteck an, um daraus Rauschgift zu verkaufen. Die Einsatzkräfte räumten das Depot aus und zeigten den Mann an.

Auf der Steinstraße erkannten Zivilkräfte einen 26-Jährigen, der in dem Bereich wiederholt seine Laufkundschaft bedienen wollte. Das führte zu einer Überprüfung des Mannes. Freiwillig übergab er den Polizisten die Drogen, die er zu verkaufen gedachte. Auch in diesem Fall leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

In der Zimmerstraße fiel Polizisten ein Auto auf. Der Fahrer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine in der Wache entnommene Blutprobe bestätigte den ersten Verdacht. Die Polizei stellte 1670 Euro Bargeld sicher und auch den Schlüssel des Leihwagens. Die Verleihfirma ließ den Pkw abholen - denn der Mieter durfte das Auto auch aufgrund seines Drogenkonsums nicht weiter nutzen.

