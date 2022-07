Polizei Dortmund

POL-DO: Dumm gelaufen: Mutmaßlicher Hehler fällt bei Zufallsbeobachtung auf

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0748

Das ist für einen 51-jährigen Dortmunder ziemlich dumm gelaufen. Durch eine zufällige Beobachtung eines zivilen Streifenteams der Polizei Dortmund erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Hehlerei. Er steht im Verdacht sich mehrfach an den Waren einer Supermarktkette bedient zu haben.

Bemerkt hatte das Streifenteam den Mann bereits Ende Juni an der Brackeler Straße in Richtung Borsigplatz. Ihre Beobachtung: Ein Mann, der sein Auto auf dem Seitenstreifen abgestellt hatte - ohne Warnblinklicht oder sonstige Absicherung. Zudem sahen sie, wie der Mann zielstrebig auf die Leitplanke zuging und hinter dieser einen (befüllten) Müllsack hervorholte. Diesen verstaute er in seinem Auto und fuhr los. Gefolgt von dem zivilen Streifenwagen ...

Nur wenige Meter weiter hielten die Beamten den Mann an und kontrollierten ihn. Während ihnen zunächst illegale Müllentsorgung oder ähnliches vorschwebte, gab der 51-jährige Dortmunder bei seiner Befragung an, in der Tüte befänden sich Waren. Ein Blick hinein bestätigte dies: In dem Sack lagen Kühlprodukte, wie sie sich im Supermarkt finden. Einen Eigentumsnachweis dafür hatte der Autofahrer nicht. Erzählte stattdessen eine Geschichte von einem Bekannten, der die Ware für ihn auf solch ungewöhnliche Weise hinterlegt hätte ...

Weitere Ermittlungen führten die Beamten im Nachhinein zu einer Supermarktkette. Von dort stammten die Waren im Wert von knapp über 100 Euro offenbar. Und dort erfuhren die Ermittler im Laufe ihrer Recherchen später noch mehr: Denn offenbar waren in den letzten beiden Monaten insgesamt fast 30 Mal Teile der Warenlieferungen an das Lager auf dem Transportweg "abhanden gekommen". Den entsprechenden Lkw, den fuhr offenbar auch der 51-jährige Dortmunder. Der sich nun einem Strafverfahren stellen darf.

