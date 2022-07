POL-DO: Verkehrskontrollen in Lünen - Polizei stellt Dutzende Geschwindigkeitsverstöße fest

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0741 Zeugen sucht die Kriminalpolizei in Dortmund nach dem Einbruch in eine Wohnung am Dienstag (5.7.2022) um 4.26 Uhr in Westerfilde. Zur Tatzeit hörten die Mieter einer Erdgeschosswohnung in der Rudolfstraße verdächtige Geräusche. Das Paar schlief und hörte ein Rascheln. Schließlich erkannte der Mieter im Schlafzimmer eine fremde Person - einen Einbrecher. Der Einbrecher ergriff sofort ...

