Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Westerfilde

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0741

Zeugen sucht die Kriminalpolizei in Dortmund nach dem Einbruch in eine Wohnung am Dienstag (5.7.2022) um 4.26 Uhr in Westerfilde.

Zur Tatzeit hörten die Mieter einer Erdgeschosswohnung in der Rudolfstraße verdächtige Geräusche. Das Paar schlief und hörte ein Rascheln. Schließlich erkannte der Mieter im Schlafzimmer eine fremde Person - einen Einbrecher. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht und verließ die Wohnung über einen Balkon. Dabei ließ er einen gestohlenen Rucksack fallen.Nach ersten Erkenntnissen lief der Unbekannte in Richtung der Straße "Wehrling" davon.

Personenbeschreibung: 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarz-blaue Kappe, dunkles T-Shirt, helle Jeans.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat dort zur Tatzeit eine verdächtige Person gesehen? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

