POL-DO: Mutmaßlicher Dealer in der nördlichen Innenstadt von Dortmund festgenommen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0744 Eine Straßenbahn musste am vergangenen Donnerstag (30. Juni) eine Notbremsung einleiten. Zuvor überquerte eine Fußgängerin gegen 13.30 Uhr die Gleise. Zwei Fahrgäste stürzten und verletzten sich leicht. Zeugenaussagen zufolge fuhr die Straßenbahn in östliche Fahrtrichtung auf der Hamburger Straße. In Höhe der Kreuzung Hamburger ...

