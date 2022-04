Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Mit Alkohol hinter dem Steuer

Zell am Harmersbach (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle durch die Beamten des Polizeireviers Haslach konnte am Sonntagvormittag ein Fahrer mit einer Alkoholisierung von über 1,8 Promille festgestellt werden. Der 42-jähriger Opel-Lenker wurde gegen 11:45 Uhr in der in der Hauptstraße einer allgemeinen Kontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers, welche schließlich zu einer Durchführung eines Atemalkoholtests mit einem entsprechenden Ergebnis führten. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet den Autofahrer eine Strafanzeige.

