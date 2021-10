Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Autofahrerin übersieht Rollerfahrer

Karlsruhe (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch gegen 18:40 Uhr in den Kreuzungsbereich Pfinzstraße / Pforzheimer Straße ein, um nach links auf die Pforzheimer Straße abzubiegen. Offensichtlich übersah die 46-Jährige hierbei einen ihr entgegenkommenden Roller und kollidierte während des Abbiegevorgangs mit diesem. Der Rollerfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.500 Euro geschätzt.

