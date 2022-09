Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handy gestohlen - Einbruch in Lagerhalle - Einbruch in Selbstbedienungsladen

Vogelsbergkreis (ots)

Handy gestohlen

Alsfeld. Über eine offenstehende Terrassentür verschafften sich Diebe am Montag (12.09.), gegen 16 Uhr, unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Schützenrain". Sie nutzten einen unbeobachteten Moment, um ein Mobiltelefon der Marke Samsung, welches sichtbar auf einem Tisch lag, zu entwenden und unerkannt zu flüchten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 250 Euro.

Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld. In eine Lagerhalle in der Straße "Am Heidelberg" in Heidelbach stiegen unbekannte Täter zwischen Samstagmorgen (13.08.) und Montagmorgen (12.09.) ein. Vermutlich über ein vergittertes Fenster verschafften sie sich unerlaubt Zutritt zum Gebäude und entwendeten Werkzeuge und Materialien im Wert von rund 500 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Einbruch in Selbstbedienungsladen

Herbstein. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Mittwoch (14.09.), gegen 3.15 Uhr, ein Fenster eines Selbstbedienungsladen in der Hessenstraße aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schlugen sie die Fensterscheibe ein. Vermutlich wurden die Täter bei ihrem Vorhaben gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

