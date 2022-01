Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verkehrsunfälle auf winterglatter Fahrbahn

Uslar (ots)

SCHÖNHAGEN, Abzweigung Winnefeld (js) Am 20.01.22, gegen 17.00 h, beabsichtigte ein 48-jähriger PKW-Fahrer aus Holzminden mit seinem Fahrzeug auf die B 497 in Richtung Schönhagen aufzufahren. Dabei rutschte das Heck auf winterglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 38-jährigen Fahrers, der ebenfalls aus Holzminden stammt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6.000 EUR.

K428, Nienhagen - Delliehausen

Gegen 17.15 Uhr befuhr ein 62-jähriger PKW-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil mit seinem Fahrzeug die K428 aus Richtung Nienhagen kommend in Richtung Delliehausen. In einer Rechtskurve geriet das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Der Schaden am PKW ist nicht bekannt.

GEMARKUNG GOSEPLACK

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Bovenden mit seinem Fahrzeug die B 241 in Richtung Hardegsen. In einer langgezogenen Linkskurve rutschte der PKW auf winterglatter Fahrbahn in die Schutzplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 1500 EUR.

GEMARKUNG VOLPRIEHAUSEN, B 241

Gegen 15.40 Uhr rutschte ein LKW in einer steilen Rechtskurve in den hinter ihm befindlichen PKW eines 39-jährigen Fahrers aus Uslar. Am PKW entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

