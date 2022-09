Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchte Einbrüche in Wohnhäuser

Fulda (ots)

Künzell. Unbekannte versuchten zwischen Montagabend (12.09.), 23 Uhr, und Dienstagmorgen (13.09.), 1 Uhr, in zwei Wohnhäuser in der Gartenstraße einzubrechen. Die Täter drangen über ein Fenster in ein Reihenhaus ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch circa 350 Euro Sachschaden. Außerdem kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch am benachbarten Reihenhaus. Hier wurde an einem Fenster circa 250 Euro Sachschaden verursacht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Petersberg. In der Rhönbergstraße und in der Straße "Igelstück" kam es am Dienstagabend (13.09.), gegen 22 Uhr, zu zwei Einbruchsversuchen in benachbarte Wohnhäuser. In einem Fall lösten die Täter Alarm aus und flüchteten. Ein Zeuge beobachtete in diesem Zusammenhang eine Person , die das Reihenhausgrundstück über eine Hecke verließ. Die Person wird wie folgt beschrieben: circa 175 cm groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, dunkel gekleidet, Base Cap, Kapuze auf dem Kopf. Die Person soll einen Rucksack mit sich geführt haben. Am benachbarten Haus hebelten die Täter an einem Fenster, als eine Hausbewohnerin darauf aufmerksam wurde. Die Einbrecher ergriffen daraufhin die Flucht. Insgesamt entstand circa 550 Euro Sachschaden. Wer Hinweise zur verdächtigen Person geben kann oder sonstige Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Um sich vor Einbrüchen zu schützen gibt die osthessische Polizei folgende Tipps:

- Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. Verschließen Sie daher Fenster, Balkon-Terrassentüren - auch bei kurzer Abwesenheit. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Schließen Sie zweifach ab, ziehen Sie die Türe nicht nur ins Schloss. - Deponieren Sie Ihren Schlüssel niemals vor dem Haus oder der Wohnung. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Schließen Sie Rollläden nach Möglichkeit nicht tagsüber, sondern nur zur Nachtzeit. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel (Türspaltsperre). - In einer aufmerksamen Nachbarschaft haben Einbrecher wenig Chancen, vernetzen Sie sich, achten Sie auf verdächtige Situationen. - Sprechen Sie Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück an. - Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch tagsüber geschlossen, sorgen Sie auch dafür, dass Kellertüren stets verschlossen sind. - Alarmieren Sie bei Gefahr die Polizei über den Notruf 110.

Beratungstermine vereinbaren

Gerne stehen die osthessischen Ansprechpersonen der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen für individuelle Beratungen oder Fragen rund um das Thema Einbruchsschutz zur Verfügung. Die Erreichbarkeiten finden Sie auf der Homepage des Polizeipräsidiums Osthessen unter www.polizei.hessen.de. Darüber hinaus informiert die osthessische Polizei regelmäßig auf Twitter, Instagram und Facebook unter @polizei_oh über bevorstehende Veranstaltungen und gibt nützliche Tipps zum Einbruchsschutz.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell