Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Durlangen: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Seat Alhambra befuhr am Dienstag gegen 9.30 Uhr die B 298 von Mutlangen in Richtung Spraitbach. Nachdem er ein vorausfahrendes Auto überholt hatte bog er auf der regennassen Straße nach der Abzweigung Durlangen mit nicht angepasster Geschwindigkeit in eine scharfe Rechtskurve ein und verlor dabei die Kontrolle. Er kam dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem 50-jährigen entgegenkommenden Autofahrer zusammen, der mit einem Pkw Toyota Hillux unterwegs war. Beide Autofahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden an der Unfallstelle von Mitarbeitern des Rettungsdienstes medizinisch versorgt. Die Autos, an denen Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro entstand, wurden abgeschleppt. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war zur Reinigung der Fahrbahn die örtliche Feuerwehr und die Straßenmeisterei mit einem Fahrbahnwaschmobil im Einsatz.

