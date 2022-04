Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen/-Hirschlanden: Einbruchserie in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brachen vermutlich dieselben, bislang unbekannten Täter in insgesamt vier Fällen in Baucontainer ein und entwendeten dort gelagerte Baumaschinen. In der Lichtensteinstraße in Ditzingen hebelten die Unbekannten ein Fenster eines Baucontainers auf und entwendeten Baumaschinen im Wert von rund 6.000 Euro. Gleich zwei Container wurden in der Straße "An der Lehmgrube" in Ditzingen gewaltsam geöffnet. Mehrere Baumaschinen wurden gestohlen, deren Wert auf etwa 5.500 Euro geschätzt wird. In der Heimerdinger Straße in Hirschlanden wurde die Zugangstür eines Baucontainers aufgebrochen und Bauchmaschinen im Wert von etwa 10.000 Euro gestohlen. Beim vierten Fall handelt es sich um einen Einbruch in einen Container in Hemmingen (siehe Pressemitteilung 13.30 Uhr). Die Höhe der entstandenen Sachschäden ist bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Tel. 07156 4352-0 zu melden.

