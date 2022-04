Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Kompletträdersatz demontiert und entwendet

Ludwigsburg (ots)

Auf einen Rädersatz hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 06:40 Uhr in der Flachter Straße in Rutesheim zuschlugen. Die Täter entwendeten vier Kompletträder, die an einem geparkten Porsche montiert waren, der in einer Tiefgarage stand. Hierzu bockten sie das Fahrzeug auf Knochensteine auf und demontierten den Reifensatz. Vermutlich manipulierten sie im Vorfeld das Rolltor und verschafften sich so Zugang zur Tiefgarage. Die 21-Zoll Felgen der Ausführung "RS Spyder Design Platinum" haben einen Wert von rund 7.500 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

