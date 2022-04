Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Verkehrsunfall mit rund 40.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einem Gesamtsachschaden von rund 40.000 Euro kam es am Donnerstagmorgen gegen 07:45 Uhr in der Einsteinstraße (K 1036) in Herrenberg. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit erkannte ein 51-jähriger Opel-Fahrer zu spät, dass vor dem Kreisverkehr in Richtung der Straße "Holzsteig" die Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. In der Folge fuhr er einer 44-jährigen Audi-Lenkerin auf. Diese wurde wiederum auf den Mercedes eines 59-jährigen aufgeschoben. Sowohl der Opel als auch der Audi waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand niemand.

