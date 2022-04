POL-LB: Gerlingen: Falscher Microsoft-Mitarbeiter erbeutet mehrere tausend Euro

Ludwigsburg (ots) - Ein 37-jähriger Mann wurde am Mittwoch gegen 15:50 Uhr auf den Feldern an der Talstraße in Kornwestheim von einem Hund angesprungen und verletzt. Der Mann war zum Spazierengehen unterwegs, als plötzlich aus einem Gebüsch ein Hund auf ihn zu gerannt kam. Die bislang unbekannte Halterin soll versucht haben den Hund an dessen Leine zunächst ...

