Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Enzweihingen: Unfallflucht durch unbekannten LKW

Ludwigsburg (ots)

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwoch gegen 12:50 Uhr im Bereich der Bundesstraße 10 auf Höhe Enzweihingen. Kurz vor der Abzweigung zur Kreissstraße 1685 Richtung Oberriexingen stand ein bislang unbekannter Lkw verkehrsbedingt im Rückstau. Dieser rollte unvermittelt rund zwei Meter nach hinten und stieß auf einen dahinterstehenden Audi eines 24-Jährigen. Anschließend setzte der unbekannte Lkw seine Fahrt in Richtung Stuttgart fort. Der 24-jährige inspizierte daraufhin seinen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Später zeigte er den Unfall bei der Polizei an. Der unbekannte Lkw wird als Lkw ohne Anhänger, vermutlich 12-Tonner mit weißem Aufbau beschrieben. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell