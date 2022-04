Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Unfall zwischen PKW und Hund

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 21:20 Uhr auf der Landessstraße 1113 bei Ingersheim. Aus Richtung Freiberg am Neckar kommend befuhr ein 22-jähriger VW-Lenker die Landesstraße als kurz vor Großingersheim ein Hund die Fahrbahn kreuzte. Trotz einem sofortigen Bremsmanövers kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrzeug und Tier. Durch den Unfall wurde der Hund schwer verletzt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam das Herrchen des verstobenen Tieres an die Unfallstelle und nahm sich seines Hundes an. Dieser war zuvor davongelaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell