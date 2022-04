Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 14:20 Uhr, kam es auf der Neckarwestheimer Straße in Gemmrigheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 41-jähriger Opel-Lenker befuhr die Neckarwestheimer Straße und übersah mutmaßlich an der Kreuzung zur Gartenstraße den von rechts kommenden 52-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

