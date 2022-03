Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Whatsapp- und SMS-Trickbetrüger - Achtung, neuartige Betrugsmaschen !

Saalfeld/ Königsee (ots)

Neben den mitunter zwischenzeitlich bekannten Betrugsmaschen von Telefontrickbetrügern wie "Anrufe Falscher Polizeibeamter", "Falsche Mitarbeiter von Microsoft" oder "Enkeltrickbetrüger", macht sich eine neue Masche breit, welche nun auch mehrmals in den zurückliegenden Tagen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt kursierte. So erhielten Personen whatsapp- oder SMS--Nachrichten, angeblich von deren Kindern oder Angehörigen, welche den vermeintlichen Verlust des Mobiltelefons schilderten und aus verschiedenen Gründen um finanzielle Unterstützung baten. Teilweise wurde die Überweisung von Beträgen in höhe von mehreren hundert oder gar tausend Euro, z.B. zur Rechnungsbegleichung, gefordert. In den der LPI Saalfeld bekannt gewordenen Fällen kam es glücklicherweise zu keinem Schadenseintritt bei den jeweiligen Personen, da diese ihre realen Kinder oder Angehörigen kontaktierten und so der Betrug vorzeitig aufgedeckt werden konnte. Wenden Sie sich bei unklaren Anrufen oder Nachrichten jeder Art unbedingt an Familienngehörige oder die Polizei, um nicht auf einen Betrug herein zu fallen. Machen Sie keinesfalls Angaben zu Bargeldverstecken, sensiblen/ persönlichen Daten oder überweisen gar Geldbeträge vorschnell.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell