Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Mercedes beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Freitag 12.00 Uhr und Samstag 13.00 Uhr in der Feldbergstraße in Sindelfingen sein Unwesen trieb. Der Unbekannte beschädigt das Heck eines Mercedes, der in einem Carport abgestellt war. Möglicherweise nutzte der Täter einen Stein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

