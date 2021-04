Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Steimbke - Gefahr durch mit Nägeln präparierte Wurzeln und Äste im Waldgebiet Steimbke

Nienburg (ots)

(KEM) In dem Waldstück rechts und links entlang des Sonnenborsteler Kirchweges zwischen Steimbke und Sonnenborstel bittet die Polizei aktuell um besondere Vorsicht. Bislang unbekannte Personen haben auf mehreren Waldwegen mehrere aus dem Boden herausragende Wurzeln mit Nägeln präpariert als auch Äste mit Nägeln ausgestattet und ausgelegt. Am heutigen Tag erstattete eine junge Frau Anzeige, die gestern beim Joggen in einen herausragenden Nagel getreten war und sich verletzte. Die Polizeiinspektion (PI) Nienburg/Schaumburg hat mittlerweile Strafverfahren unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Körperverletzung eingeleitet. Weil das Areal im Einzugsgebiet des Rodewalder Wolfsrudels liegt, ermittelt der Staatsschutz. Bereits am Montag war Anzeige erstattet worden, nachdem ein Radfahrer über Nägel fuhr und seine Reifen zerstört wurden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch weitere präparierte Wurzeln und Äste im Waldgebiet befinden. Weitere Maßnahmen, möglicherweise auch mit externen Kräften, sind aktuell in Planung. Zeugen, die Angaben zu den Verursachern machen können, werden gebeten, sich bei der PI Nienburg/Schaumburg unter (05021) 97780 zu melden.

