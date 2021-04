Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stolzenau: Verkehrsunfall: Fahrer eines Geldtransporters missachtet Vorfahrt - Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Dienstag, den 27.04.2021, kam es gegen 13:10 Uhr auf der B 441, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Geldtransporter und einem Renault.

Der Fahrer des gelben Geldtransporters fuhr von Stolzenau aus auf den Zubringer der B441 in Fahrtrichtung Nendorf. Während er auf die Bundesstraße auffuhr, missachtete er die vorgeschriebene Fahrtrichtung und bog verbotswidrig nach links in Richtung Leese ab. Durch sein Fehlverhalten nahm der Mann einer 55-jährigen Frau aus Pennigsehl in ihrem Renault Kangoo die Vorfahrt und es kam zu einem leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Nach einer kurzen Unterhaltung entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Polizeibeamten des Polizeikommissariats Stolzenau gelang es im Anschluss an die Verkehrsunfallaufnahme die Personalien des Unfallflüchtigen zu ermitteln. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Aufgrund von Unklarheiten im Unfallhergang bittet das Polizeikommissariat Stolzenau Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05761/92060 zu melden.

