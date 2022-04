Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Nach Streitigkeiten unter Kindern Vater mit Messer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zwischen einem 51 und einem 39 Jahre alten Mann kam es am Mittwoch gegen 19:35 Uhr in der Raitestraße in Möglingen zu einem Streit, der mit einer gefährlichen Körperverletzung endete. Der Tat sollen Streitigkeiten zwischen den jeweiligen Kindern vorausgegangen sein. Daraufhin gerieten die Väter in Streit und es kam zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll der 13-jährige Sohn des 51-Jährigen den 39-Jährigen mit einem Messer verletzt haben, um seinen Vater zu verteidigen. Dieser musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Messer hatte der 13-Jährige vermutlich aus der Wohnung geholt. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen übernommen, die aktuell noch andauern.

