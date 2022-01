Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Walzbachtal - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Walzbachtal-Jöhlingen (ots)

Geschockt waren Wohnungsinhaber in Jöhlingen, als sie am Donnerstagabend nach Hause kamen und ihre Wohnungseingangstür aufgehebelt vorfanden.

Anscheinend müssen sich bislang unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße verschafft und sich anschließend an die Wohnungstür der dreiköpfigen Familie gemacht haben. Nach derzeitigem Stand kam wohl nichts abhanden. Der Schaden an der Wohnungseingangstür liegt bei geschätzten 500 Euro.

Lukas Vallon, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell