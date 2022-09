Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fahrzeugbrand, Eierbewurf, Unfälle

Rot am See: Fahrzeugbrand

In der Straßen Schellenwiesen von Kleinansbach geriet am Montagabend gegen 23.40 Uhr ein Pkw in Brand. Der ältere Ford stand in einem Carport, welches durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen sowie 38 Einsatzkräften aus und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Der Ford wurde total beschädigt. De Sachschaden dürfte sich insgesamt auf einige tausend Euro belaufen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur noch unbekannten Brandursache aufgenommen. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Wahrnehmungen im dortigen Bereich tagsüber oder am Abend machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

Rosengarten: Eierbewurf

Vermutlich zwei Jugendliche, einmal männlich, einmal weiblich, waren in der Nacht auf Dienstag gegen 2.45 Uhr zu Fuß in der Sanzenbacher Straße unterwegs. Dabei bewarfen sie zwei Gebäude mit rohen Eiern, wodurch die Fassaden entsprechend verschmutzt wurden. Eine Zeugin verfolgte die Jugendlichen, verlor sie aber aus den Augen. Die Kosten zur Reinigung können noch nicht beziffert werden. Weitere Hinweise auf die beiden Jugendlichen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Motorradfahrerin leicht verletzt

Auf der Bühlertalstraße überholte eine 19-Jährige am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr mit ihrer Suzuki ein vorausfahrendes Fahrzeug. Hierbei kam sie in einer Linkskurve mit ihrem Zweirad nach rechts von der Straße ab und stürzte auf die Fahrbahn. Die Fahranfängerin zog sich leichte Verletzungen zu; sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. An ihrem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Untermünkheim: Unfall aus Unachtsamkeit

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem eine 46 Jahre alte Rollerfahrerin leicht verletzt wurde. Die Zweiradfahrerin kam bereits am Sonntag gegen 17.20 Uhr auf der Weinbrennerstraße mit ihrem Roller nach rechts von der Straße ab und stürzte auf die Fahrbahn. Die 46-Jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, der an ihrem Roller entstandene Schaden beziffert sich auf rund 1000 Euro.

