Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: In Sporthallen eingebrochen - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb: In Sporthallen eingebrochen

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag brachen bisher unbekannte Diebe in die Sporthalle der Gemeinschaftsschule in der Brucknerstraße ein und entwendeten mehrere Baumaschinen im Gesamtwert von etwa 5000 Euro. Zudem wurden mehrere Feuerlöscher im Schulhof entleert und der frische Estrich beschädigt. Ebenfalls eingebrochen wurde in die Sporthalle der Urbanschule, die Tatzeit kann hier auf den Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen eingegrenzt werden. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar, durch die Täter wurde mindestens ein Feuerlöscher entleert. Entsprechende Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen wurde ein der Sonnenscheinstraße ein geparkter Mercedes von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Plüderhausen: 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 55-jähriger Fahrer eines Abfallsammelfahrzeuges übersah am Montag gegen 9:30 Uhr beim Rückwärtsfahren in der Straße Neusatz einen am Straßenrand geparkten Ford Transit und kollidierte mit diesem. An den beiden Fahrzeugen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer bog am Montag gegen 11 Uhr in die Schorndorfer Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt. Er streife den Pkw einer 75-jährigen Hyundai-Fahrerin, die in Richtung B 14 gefahren ist. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich nach dem Vorfall unerlaubt entfernt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Fellbacher Polizei unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

