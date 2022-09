Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Unfälle, Nackter Mann leistet Widerstand, Diebstähle

Aalen (ots)

Blaufelden: Maschinen aus Scheune entwendet

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Freitagabend 24 Uhr und Samstagnachmittag 13 Uhr Zugang zu einer Scheune in Saalbach. Daraus entwendete er einen Freischneider, sowie eine Motorsäge. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Unfallflucht

Zwischen Dienstagabend 20:30 Uhr und Freitagabend 18:30 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Milanstraße geparkten VW. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Langenburg: Pkw zerkratzt

Am Sonntagnachmittag zwischen 12:30 Uhr und 15:50 Uhr zerkratzte ein Vandale einen in der Michelbacher Straße auf einem Parkplatz geparkten Pkw und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das ermittelnde Polizeirevier Crailsheim sucht unter der Telefonnummer 07951 4800 nach Zeugenhinweisen.

Crailsheim: Nackter Mann leistet Widerstand

Am Sonntagvormittag gegen 08:15 Uhr wurde die Polizei zu einer Person im Ölmühleweg in Crailsheim gerufen. Der Mann hatte sich nackt auf ein dortiges Fahrzeug gesetzt und dieses beschädigt. Beim Eintreffen der Polizei beleidigte er die Beamten und fasste sich mehrfach an sein Geschlechtsteil. Weiter schlug er unvermindert auf den Kopf eines Beamten und verletzte diesen leicht. Der 34-jährige Mann konnte in der Folge trotz Widerstands festgenommen werden und wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Gerabronn: GPS-Sender entwendet

Zwischen Donnerstagabend 22 Uhr und Samstagmittag 12:30 Uhr gelangte ein Dieb in eine Maschinenhalle im Unterweiler. Dort montierte er die GPS-Sender von mehreren landwirtschaftlichen Arbeitsmaschinen ab und entwendete diese. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise zum noch unbekannten Täter.

Crailsheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 13-jähriger Junge war am Freitagmittag um 12 Uhr mit seinem E-Bike in der Worthingtonstraße unterwegs. Dort überquerte er die Straße und übersah dabei eine 19-jährige Mitsubishi-Fahrerin, welche auf der Worthingtonstraße in Richtung des ZOB unterwegs war. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei. Er kam zur Untersuchung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 750 Euro.

Schwäbisch Hall: Zigarettenautomat aufgehebelt

Am Montagmorgen hebelte ein Dieb einen Zigarettenautomaten im Grundwiesenweg auf und entwendete die darin befindlichen Tabakwaren. Ebenfalls leerte er das Münzfach und entwendete einen geringen Bargeldbetrag. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen

Zwischen Freitagvormittag und Samstagmorgen wurde ein VW T-Cross mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Pkw war im genannten Zeitraum in der Alten Reifensteige abgestellt. Ebenfalls am Samstagmorgen wurde festgestellt, dass unbekannte die Scheiben eines Buswartehäuschens in der Geschwister-Scholl-Straße eingeschlagen haben. Die Tatzeit kann nicht näher eingegrenzt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Hinweise auf die Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Braunsbach: Unfallflucht

Eine 38-Jährige befuhr am Sonntag gegen 7.30 Uhr mit ihrem Polo die K 2557 von Geislingen kommend in Richtung Cröffelbach. Dabei kam ihr ein unbekannter Autofahrer auf deren Fahrbahnseite entgegen, sodass sie nach links ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Sie kam dabei erst in den Grünstreifen, fuhr knapp an einem Baum vorbei, durch einen Weidezaun und dann auf einem Wiesenweg einen Abhang hinunter. Hier kollidierte sie mit einem Baum und kam schließlich zum Stillstand. Ihre 25-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Polo erlitt wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernte, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Ilshofen: Pkw-Aufbruch

Auf dem Wanderparkplatz Schmerachklinge in der Bühlertalstraße von Oberscheffach schlug ein Dieb am Sonntagvormittag eine Scheibe eines VW Touran ein und entwendete anschließend aus einer Handtasche eine Geldbörse. Die Tatzeit liegt zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr. Hiwneise auf den Dieb bzw. verdächtige Personen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

