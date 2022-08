Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag (26.08.2022) eine Mülltonne an der Korntaler Straße angezündet. Ein Zeuge verständigte gegen 01.00 Uhr die Feuerwehr und teilte mit, dass eine Mülltonne vor einem Firmengebäude brennen würde. Die Feuerwehr löschte den Brand und stellte fest, dass offenbar auch die in der Nähe befindlichen Sträucher sowie eine am Haus angebrachte Klimaanlage in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

